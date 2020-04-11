Собянин объяснил, как будут работать электронные пропуска в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге объяснил, как будет работать новая система электронных пропусков в столице России. Напомним, 11 апреля был подписан указ, благодаря которому передвижение на личном и общественном транспорте в Москве и Московской области начиная с 15 апреля возможно лишь при наличии этих пропусков. Отметим, что пешеходов данные правила не касаются, но для них есть ряд других ограничений.

Для получения пропуска нужно будет оставить заявку на сайте mos.ru, причем сделать это сможет каждый. Однако власти Москвы оставляют за собой право проверять достоверность указанных данных.

Пропуск — это код состоящий из цифр и букв. QR-код на пропуске позволит сотрудникам полиции при необходимости быстро получить всю информацию.

Отметим, что получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта, включая мотоциклы, скутеры, метро и так далее.

Будет несколько видов пропусков:

Рабочий — для поездок на работу, выдается до 30 апреля, если организация продолжает работать и без присутствия сотрудника на рабочем месте не обойтись. Разрешает поездки на работу и домой, а также служебные разъезды, что полезно для курьеров. Количество поездок не ограничено.

Для поездок в больницы — выдается на 1 день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено.

Для поездок в других личных целях — например в магазин или на на дачу. Пропуск этой категории выдается на 1 день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет 2 раза в неделю.

Получить цифровой пропуск можно на сайте mos.ru, отправив SMS на номер 7377, или по телефону +7 (495) 777-77-77.