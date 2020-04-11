«Лезет со всех щелей!»: Лолила пожаловалась на седину

Певица мечтает сходить в салон и привести себя в порядок.

Лолита Милявская записала видеообращение своим подписчикам в «Инстаграме». Певица пожаловалась на внешний вид, который в условиях карантина становится все хуже. И корни отросли и ногти пора сделать. Звезда мечтает о том времени, когда можно будет выйти из дома и посетить любимые салоны красоты.

«Господи, когда же я закрашу седину, она уже лезет со всех щелей!» — посетовала певица.

Несмотря на все неудобства самоизоляции, артистка призвала не падать духом и пожелала стойкого психологического состояния своим фолловерам, которых значительно прибавилось на карантине.

«Может быть седые волосы в моде будут после пандемии», — поддержала звезду подписчица.

«Лолочка, а я вот на днях сама корни покрасила. Не так, как в салоне, но я вообще не парюсь», — поделилась поклонница.

«Лола, спасибо за нужные слова в нужное время», — поблагодарила подписчица.

Почти три миллиона человек подписаны на инстаграм Лолиты. Певица отметила значительный размер своей аудитории в социальной сети. Милявская поблагодарила каждого, призвав поддерживать друг друга в это непростое время.