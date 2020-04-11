«В нашей стране возраст — это главный изъян»: Александр Васильев раскритиковал глянцевые журналы

Всемирно известный историк моды в своем инстаграме прокомментировал ситуацию, которую совсем недавно описала Елена Валюшкина. Актриса рассказала о бестактности средств массовой информации, которые нередко предлагают взять интервью, но отказываются ставить ее фото на обложку, ссылаясь на возраст. Васильев удивился подобному отношению и отметил, что зарубежные журналы работают по другому.

«К сожалению, в нашем социуме господствует культ молодости, а люди среднего, и тем более старшего возраста остаются за кадром. На Западе эта проблема не стоит так остро. Глянцевые журналы первого эшелона, такие, как Vogue, Elle, Harpers Bazaar, Tatler или Vanity Fair, воспевая моду на «красивую старость», нередко помещают на свои обложки актрис старше 60 лет», — написал Александр Васильев.

Александр отметил, что наши актрисы, такие как Алиса Фрейндлих и Нани Брегвадзе, отлично смотрелись бы на обложках модных журналов в роскошных дизайнерских платьях. С большим сожалением дизайнер заметил, что звезд в возрасте помещают на главную страницу, если только это журнал о здоровье.

«К сожалению, в нашей стране возраст – это главный изъян, а на Западе – достоинство, жизненный опыт и красота», — посетовал историк моды.

В своем посте Александр Васильев попросил выразить подписчиков свое мнение по этому поводу. К слову, их оказалось достаточно много.

«Александр, дорогой, спасибо! Я думаю, мы все-таки доживем до этих времен», — отметила сама Елена Валюшкина.

«Молодость дается всем, а старость только избранным», — прокомментировала одна из подписчиц.

«Да это ужасно! Я хочу видеть женщин с историей! А не просто упругие и выпуклы части!» — отметила поклонница дизайнера.

Подписчиков очень тронул пост Васильева. Многие вспомнили и других российских актрис, которых бы хотели увидеть на обложке модных журналов. Элина Быстрицкая, Ирина Скобцева, Людмила Чурсина, Светлана Светличная, Ольга Свиблова, Вера Васильева, Ирина Муравьева, Инна Чурикова, по мнению подписчиков, прекрасны в своем элегантном возрасте.