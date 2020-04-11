Вторая жена Бориса Грачевского поздравила бывшего мужа с прибавлением в семействе

Вторая жена художественного руководителя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, Анна, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ поздравила бывшего супруга с рождением сына Филиппа. Наследника сценаристу подарила третья супруга Екатерина Белоцерковская. Ребенка назвали Филиппом.

Сама Анна Грачевская сейчас находится на самоизоляции, поэтому смогла пообщаться с журналистами программы только по скайпу.

«Мы отказались от няни, от домработницы, от повара. Находимся на самоизоляции. Когда я была беременна, то думала, что у нас с Борисом Юрьевичем родится мальчик. Даже имя придумали – Лазарь. Такое чисто еврейское, но родилась Василиса. На наших родах он не присутствовал». Анна Грачевская

Как сказала Анна Грачевская, бывшего мужа она знает с головы до пят. «Я знаю Бориса Юрьевича. Вряд ли он был на родах у своей жены. Поздравляем его вместе с дочкой и желаем, чтобы Филипп рос большим и здоровым. И чтобы был похож на папу», — заметила Анна Грачевская.