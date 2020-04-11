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«Машина продезинфицировала дома и дорогу»: Сафронов вспомнил, как Бабкину забирали в больницу

Художник живет по соседству с «казачкой Надей».

«Машина продезинфицировала дома и дорогу»: Сафронов вспомнил, как Бабкину забирали в больницу
Сафронов переживает за здоровье Бабкиной/http://globallookpress.com/

Художник Никас Сафронов, который живет по соседству с певицей Надеждой Бабкиной, которая сейчас в искусственной коме, вспомнил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, как звезду забирали в больницу. Напомним, что у нее диагностирована двусторонняя вирусная пневмония. У Бабкиной ранее подозревали коронавирус.

«Там машина продезинфицировала дома и дорогу. Я только ночью узнал, что Надежда Георгиевна в больнице. Поеду свечки поставлю за ее здоровье. Купил красной и черной икры. Пошлю ей в больницу».

Никас Сафронов

Певица Татьяна Буланова, которая также прекрасно знает Бабкину, отметила, что очень переживает за коллегу.

«Надежда Георгиевна сдала тест на коронавирус. Он был отрицательный. Почему так получилось – непонятно», — отметила она.

Актер Валерий Яременко, который встречался с Бабкиной незадолго до госпитализации, сказал, что сразу ушел на карантин.

«Я стал обзванивать людей, которые контактировали с Надеждой. Я недавно переболел двусторонней пневмонией. Мне болеть сейчас нельзя», — заметил он.

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