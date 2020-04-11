«Машина продезинфицировала дома и дорогу»: Сафронов вспомнил, как Бабкину забирали в больницу

Художник Никас Сафронов, который живет по соседству с певицей Надеждой Бабкиной, которая сейчас в искусственной коме, вспомнил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, как звезду забирали в больницу. Напомним, что у нее диагностирована двусторонняя вирусная пневмония. У Бабкиной ранее подозревали коронавирус.

«Там машина продезинфицировала дома и дорогу. Я только ночью узнал, что Надежда Георгиевна в больнице. Поеду свечки поставлю за ее здоровье. Купил красной и черной икры. Пошлю ей в больницу». Никас Сафронов

Певица Татьяна Буланова, которая также прекрасно знает Бабкину, отметила, что очень переживает за коллегу.

«Надежда Георгиевна сдала тест на коронавирус. Он был отрицательный. Почему так получилось – непонятно», — отметила она.

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Актер Валерий Яременко, который встречался с Бабкиной незадолго до госпитализации, сказал, что сразу ушел на карантин.