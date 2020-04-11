«Чтобы достичь результата, нужно много пахать»: Плющенко объяснил, почему «издевается» над сыном

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, почему «издевается» над своим сыном Сашей во время тренировок. Не так давно Сеть облетел ролик, где он учил сына делать шпагат. При этом Саша в какой-то момент не выдержал и крикнул: «Больно!» Несмотря на это, Плющенко продолжил занятие.
По словам фигуриста, они с Александром ставят самые высокие цели. Они хотят стать лучшими, но для этого нужны тренировки на максимуме. Плющенко отметил, что каждый в этой жизни выбирает свой путь.
Как сказал спортсмен, многие люди, которые бросают в его адрес критические стрелы, никогда профессионально не занимались спортом, поэтому не могут быть компетентными.
В качестве примера, он привел своего друга скрипача Эдвина Мортона. Тот, как сказал Плющенко, занимался скрипичным делом по семь часов в день. Только так можно стать лучшим в своей сфере, сообщает «Фонтанка».
«Чтобы достичь результата, нужно очень много пахать. И тоже знаю, что это такое, так как тоже занимался профессиональным спортом. Это действительно адский труд, когда надо делать какие-то вещи через не могу».
Отметим, что критика часто раздается и в адрес супруги фигуриста продюсера Яны Рудковской. Многие хейтеры считают, что у сына звезд нет детства. Якобы ему даже не дают игрушки. Сама Рудковская ранее делалась информацией, что у их сына Саши есть свои игрушки и даже огромная коллекция машин.