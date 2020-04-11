«О шоу нужно забыть»: Плющенко не понял, почему Авербух просит помощи у государства

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не оценил порыв хореографа Ильи Авербуха, который ранее говорил, что фигуристам, которые устраивают шоу, потребуется помощь и поддержка государства после пандемии. По его словам, сейчас помощь нужна простым людям, а также врачам, которые спасают человеческие жизни.

«О шоу нужно забыть. Не совсем понимаю, почему частный предприниматель Авербух обращается за поддержкой к государству. Я считаю, что это полный бред». Евгений Плющенко

Как добавил фигурист, сейчас «попал» не один Авербух. У самого Плющенко также закрылось шоу. Как он отметил, конечно, можно отчаиваться, но лучше смотреть в будущее с оптимизмом и искать пути выхода из сложной ситуации.

Как отметил Плющенко, он арендует каток, платит миллионы рублей каждый месяц. Кроме того, ему пришлось распустить тренерский состав. Сейчас он сам находится в легком замешательстве и думает, как выпутаться из непростого положения. Плющенко считает, что если человек не может вести бизнес, то надо идти работать в государственную сферу. Индивидуальные же предприниматели должны понимать, что всегда несут риски, сообщает «Фонтанка».