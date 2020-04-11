«Умоляем, оставайтесь дома»: Валерия заступилась за врачей

Певица отмечает, что безразличие некоторых россиян к пандемии не дает медикам вернуться домой.

Певице Валерии, как и всем россиянам в режиме карантина, приходится сидеть дома. Но творчество не дремлет. Как и многие коллеги по звездному цеху, певица дает онлайн-концерты. Во время одного из них, который состоялся в поддержку медицинских работников, Валерия заявила, что услышала крик души всех врачей.

«Пожалуйста, умоляем, оставайтесь дома, чтобы мы могли быстрее вернуться к своим семьям, к своим близким, любимым людям», — говорится в посте звезды.

Валерия попросила людей отнестись серьезно к ситуации в стране и соблюдать режим самоизоляции столько, сколько потребуется для борьбы с вирусом. Народная артистка России настоятельно посоветовала подписчикам и поклонникам прислушаться к ее совету. Остаться дома в данный момент очень важно. Исключением артистка назвала ту работу, которая требует пребывания на месте.

«Перестаньте ходить в гости, гулять по городу – это будет ваш огромный вклад в дело борьбы с распространением CoViD-19», — подчеркнулапевица.

Многие подписчики поддержали звезду в комментариях, но последуют ли ее совету в жизни, пока неизвестно.