«Я закупил четыре машины продуктов»: Плющенко рассказал, как готовился к самоизоляции

По словам прославленного фигуриста, все необходимое у него дома есть.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как он несколько недель назад готовился к самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Сейчас фигурист со своей семьей находятся дома и никуда не выходят.

«Я поехал в магазин и закупил четыре машины продуктов. В принципе, у нас все необходимое есть. Плюс еще оставались запасы из моего хозяйства в Ленинградской области — мясо, курица, картошка и остальное». Евгений Плющенко

По словам фигуриста, у него несколько помощников, которые в случае необходимости привезут всегда продуктов к нему домой из его хозяйства. Что касается хлеба, то его печет супруга — продюсер Яна Рудковская.

Как отметил фигурист, в будущем он не собирается открывать магазин по продаже своей продукции. Ему больше по душе фигурное катание, в котором он разбирается намного лучше. В то же время, когда пандемия закончится, то Плющенко продолжит строительство своей школы. При ней будет ресторан. Там-то и будет возможность попробовать его фермерские продукты, сообщает «Фонтанка».