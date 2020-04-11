«Динамика положительная»: представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Как отметил Антон Собянин, он верит, что с исполнительницей все будет хорошо.

Представитель певицы Надежды Бабкиной Антон Собянин высказался о состоянии звездной исполнительницы. По его словам, он верит, что она сможет в самое ближайшее время поправиться.

«Динамика положительная. Дай бог, все будет хорошо». Антон Собянин

Отметим, что Надежда Бабкина оказалась в клинике в самом начале апреля. Сначала за ее здоровье не было особых опасений. Она даже общалась со своими поклонниками и отвечала на некоторые их вопросы. Однако позже состояние певицы стало ухудшаться.

Прошел слух, что у «казачки Нади» коронавирус. Позже стало ясно, что у нее пневмония. Впрочем, звезду все равно пришлось поместить в состояние искусственной комы. Сколько звезда будет находиться в клинике пока не известно, сообщает РИА «Новости».

Отметим, что в России зафиксировано более тринадцати тысяч случаев заражения коронавирусом. Количество погибших перевалило за сто человек. Власти попросили граждан в ближайшие недели соблюдать режим самоизоляции.