«Это было в общем-то не про запахи»: Мария Голубкина объяснила свои слова о «вонючих бабках»

Актриса Мария Голубкина объяснила свои слова о «вонючих бабках», которые приходят на службы в храмы. Напомним, что несколько дней назад она обронила фразу, которая наделала немало шума.

Мария Голубкина заявила: «Пусть бабки воняют, будем молиться». Многие верующие не поняли актрису и восприняли ее слова как оскорбление.

Как отметила Мария Голубкина, наш народ почему-то любит все воспринимать на свой счет.

«Про «вонючих бабок» — это было в общем-то не про запахи. А все подумали, что это про них, и обиделись».

Мария Голубкина

Также звездная актриса прокомментировала еще один свой пост. Она ранее цитировала фрагмент из «Гамлета» в переводе Михаила Лозинского. Причем он заканчивался словами: «В монастырь». Тогда некоторые поклонники подумали, что она уходит в монастырь. По словам же самой Голубкиной, ей всего лишь хочется сыграть роль Гамлета. Как она заметила, в истории бывали случаи, когда эту роль доверяли женщинам, сообщает «Комсомольская правда».