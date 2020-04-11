«Он что, прокаженный, я вот не пойму?»: Иосиф Пригожин встал на защиту Льва Лещенко

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что некоторые жители России по каким-то причинам любят кидаться из крайности в крайность. Его не устраивает, что некоторые набросились на артиста Льва Лещенко. Якобы он перезаражал других звезд коронавирусом.

Как отметил супруг певицы Валерии, самое последнее дело кого-то оскорблять и подозревать в такой ситуации. Это он считает ниже человеческого достоинства.

«Я тоже виделся с Лещенко, и уже прошел месяц. И ничего страшного, славу Богу. Он что, прокаженный, я вот не пойму? Мы все время в крайности – от края до края. Так нельзя». Иосиф Пригожин

Как отметил продюсер, сегодня не стоит обвинять медийных персон за то, что они появились на публике на каких-то мероприятиях в период пандемии. То, что было, как он заметил, уже не вернуть. Не стоит ворошить прошлое. Также Иосиф Пригожин призвал не делать из себя святых, сообщает портал vz.ru.

Ранее Лев Лещенко, который выписался из клиники в Коммунарке, на своей страничке в Instagram сообщил, что на десять дней уходит на карантин. В этот период времени он не будет общаться с прессой. Как отметил артист, его лучше сейчас не беспокоить. К телефонной трубке он все равно не подойдет и на вопросы отвечать не будет. Певец попросил уважать его покой.