Ирина Безрукова поделилась секретами красоты в свой день рождения

Актриса рассказала, что помогает ей жить полной жизнью, несмотря на возраст.

Ирина Безрукова отметит свое 55-летие. Известная актриса в Instagram описала чувства, которые она испытывает от своего возраста. Она отметила, что возраст – это всего лишь цифра и нет смысла его страшиться.

«Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст», — делится с подписчиками актриса.

По словам Ирины, в ее окружении много прекрасных женщин, которые живут полной жизнью: путешествуют, много работают, заводят романы, отлично проводят время. Они знают вкус жизни и не обращают внимание на дату в паспорте. Актриса раскрыла секрет женской силы и сохранения молодости.

«Это полное принятие себя и любовь к себе», — написала знаменитость.

Ведь именно любовь приводит к внутреннему счастью и привлекательной внешности. Позволить себе жить полной жизнью, не отравляя себя и окружающих негативными эмоциями, токсичными отношениями и плохой едой – основополагающие женской красоты актрисы.

В соцсети Ирину поздравили друзья и коллеги.

«Ирочка, поздравляю! Ты сногсшибательная красотка. Будь счастлива!», — написала певица Валерия.

«Ирочка! С Днем рождения! Поздравляю тебя! Все правильно! Живи в гармонии с собой! Радуйся жизни и радуй нас!», — пожелала имениннице актриса Елена Валюшкина. «Всего самого-самого! Здоровья, тепла, радости!», — присоседился к поздравлениям Марк Тишман.

Ирина Безрукова попросила своих друзей и подписчиков сделать ей подарок. В день рождения актрисы пожертвовать любую сумму в один из благотворительных фондов, которым сейчас действительно приходится нелегко.