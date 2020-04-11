«Мы — грузин и украинка. У нас страсть»: Брежнева заявила, что Меладзе хочет быть с ней круглосуточно

По словам певицы, между ней и супругом нет никаких противоречий.

Певица Вера Брежнева в YouTube-шоу «Люкс ФМ» заявила, что в период пандемии все время проводит вместе со своим мужем продюсером Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой. К сожалению, старшая дочь Соня, которая учится в Америке, не смогла вернуться в Россию до закрытия границ. Она до последнего училась в университете.

Как добавила Вера Брежнева, несмотря на то, что они все время вместе с Меладзе, никаких ссор между ними не возникает.

«У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы — грузин и украинка. У нас страсть». Вера Брежнева

По словам Веры Брежневой, на самоизоляции ей скучать не приходится. К примеру, дочь пять дней в неделю с понедельника по пятницу обучается онлайн. Любимый супруг сидит на верхнем этаже в их доме и работает. Сама она занимается уборкой, тренируется и, конечно, не забывает общаться со своими поклонниками во время прямых эфиров.