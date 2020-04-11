«Увезли без всякой торжественности»: Сухоруков посетовал, что Макарову похоронили без почестей

По словам актера, его очень огорчает, что сейчас происходит.

Актер Виктор Сухоруков заявил, что его крайне огорчает, как провожают в последний путь звезд. В качестве примера, он привел ситуацию вокруг похорон актрисы из картины «Девчата» Инны Макаровой. Напомним, что из-за пандемии коронавируса с ней пришли проститься всего несколько десятков человек.

То же самое случилось после смерти драматурга Леонида Зорина. Он, напомним, скончался 31 марта в возрасте 95 лет. Сухоруков играет в театре Моссовета в его пьесе «Римская комедия».

«Умерла актриса особой красоты, Инна Макарова, увезли ее на кладбище из больницы без всякой торжественности… Умер великий драматург Леонид Зорин. Господи, великие уходят, и им бы последний путь устелить цветами». Виктор Сухоруков

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Как отметил актер, сегодня его современникам достался коронавирус, как пару веков назад во времена писателя Александра Пушкина на долю людей выпала холера. Как думает Сухоруков, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы в будущем на человечество не обрушилось что-то более серьезное, сообщает «МК».