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«Увезли без всякой торжественности»: Сухоруков посетовал, что Макарову похоронили без почестей

По словам актера, его очень огорчает, что сейчас происходит.

«Увезли без всякой торжественности»: Сухоруков посетовал, что Макарову похоронили без почестей
Сухоруков расстроен, как проводили в последний путь Макарову и Зорина/http://globallookpress.com/

Актер Виктор Сухоруков заявил, что его крайне огорчает, как провожают в последний путь звезд. В качестве примера, он привел ситуацию вокруг похорон актрисы из картины «Девчата» Инны Макаровой. Напомним, что из-за пандемии коронавируса с ней пришли проститься всего несколько десятков человек.

То же самое случилось после смерти драматурга Леонида Зорина. Он, напомним, скончался 31 марта в возрасте 95 лет. Сухоруков играет в театре Моссовета в его пьесе «Римская комедия».

«Умерла актриса особой красоты, Инна Макарова, увезли ее на кладбище из больницы без всякой торжественности… Умер великий драматург Леонид Зорин. Господи, великие уходят, и им бы последний путь устелить цветами».

Виктор Сухоруков

Как отметил актер, сегодня его современникам достался коронавирус, как пару веков назад во времена писателя Александра Пушкина на долю людей выпала холера. Как думает Сухоруков, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы в будущем на человечество не обрушилось что-то более серьезное, сообщает «МК».

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