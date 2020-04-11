Алина Загитова на самоизоляции начала подготовку к ЕГЭ

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана Алина Загитова, которая сейчас из-за пандемии коронавируса лишена возможности тренироваться, в сторис Instagram показала, как готовится к ЕГЭ.

«Кто тоже готовится к ЕГЭ?» — задала она вопрос своим многочисленным поклонникам.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Загитова сидит за столом, на котором огромное количество разных заданий.

Напомним, что Алина Загитова в декабре прошлого года объявила о приостановке своей карьеры. В результате такого решения она пропустила чемпионат Европы, российское первенство.

Некоторые эксперты полагают, что Алина Загитова уже не вернется на свой прежний уровень. Дело в том, что у ее более молодых соперниц сложные программы. Кроме того, они исполняют четверные прыжки, которых нет в арсенале Загитовой.

Отметим, что сейчас олимпийской чемпионке всего 17 лет. В мае нынешнего года она станет совершеннолетней. А вот сроки сдачи ЕГЭ из-за пандемии будут перенесены.