«Сейчас мы стараемся не убить друг друга»: Илья Ковальчук рассказал об отношениях с женой

Хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук, который, как и все пострадал от пандемии, рассказал, как проводит время на самоизоляции. Сейчас он находится в столице США вместе с детьми и своей супругой, бывшей участницей группы «Мираж» Николь Амбразайтис-Ковальчук.
По его словам, когда только начался карантин они с женой устроили себе небольшой отпуск. Съездили в Лос-Анджелес, где у игрока дом.
«Сейчас мы стараемся не убить друг друга. Почти всегда тренируемся вместе с женой. Дома есть пару тренажеров, велосипед и несколько гантелей».
По словам хоккеиста, его супруга проявляет даже больше рвения для занятий на тренажерах, чем он. Сам, впрочем, он тоже не отлынивает от тренировок, понимает, что надо держать форму и готовиться к возобновлению сезона. Хоккеист много подтягивается, делает прыжки и прочие упражнения, сообщает «Спорт-Экспресс».