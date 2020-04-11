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«Сейчас мы стараемся не убить друг друга»: Илья Ковальчук рассказал об отношениях с женой

По словам хоккеиста, он находится с детьми, с которыми проводит все свободное время.

«Сейчас мы стараемся не убить друг друга»: Илья Ковальчук рассказал об отношениях с женой
Ковальчук на самоизоляции усиленно тренируется вместе с женой/http://globallookpress.com/

Хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук, который, как и все пострадал от пандемии, рассказал, как проводит время на самоизоляции. Сейчас он находится в столице США вместе с детьми и своей супругой, бывшей участницей группы «Мираж» Николь Амбразайтис-Ковальчук.

По его словам, когда только начался карантин они с женой устроили себе небольшой отпуск. Съездили в Лос-Анджелес, где у игрока дом.

«Сейчас мы стараемся не убить друг друга. Почти всегда тренируемся вместе с женой. Дома есть пару тренажеров, велосипед и несколько гантелей».

Илья Ковальчук

По словам хоккеиста, его супруга проявляет даже больше рвения для занятий на тренажерах, чем он. Сам, впрочем, он тоже не отлынивает от тренировок, понимает, что надо держать форму и готовиться к возобновлению сезона. Хоккеист много подтягивается, делает прыжки и прочие упражнения, сообщает «Спорт-Экспресс».

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