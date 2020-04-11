«Мне 30, вечеринка»: Егор Кончаловский поделился архивным снимком с отцом и дядей

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram опубликовал снимок, который был сделан 24 года назад — в 1996 году. На фотографии кроме него присутствует его звездный отец, режиссер Андрей Кончаловский, и не менее звездный дядя — режиссер Никита Михалков.

«Мне 30, вечеринка», — заявил Егор Кончаловский, которому сейчас 54 года.

Отметим, что Егор Кончаловский состоял в неофициальном браке с известной актрисой Любовью Толкалиной. В 2017 году Толкалина и Кончаловский расстались. У них есть совместная дочь Мария. В этом году в июне девушке исполнится 19 лет.

Сам Егор Кончаловский сейчас женат на юристе Марии Леоновой. Она на 18 лет младше его. От этого брака на свет в 2017 году появился их совместный сын Тимур. Что касается Любови Толкалиной, то ее сердце также занято. Сейчас она встречается с англичанином. Не так давно звезда жаловалась, что из-за пандемии коронавируса лишена возможности видеться с любимым, который пережидает непростые времена вместе с родителями в своем поместье недалеко от Лондона.