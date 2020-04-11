«Давайте все проведем это время в тишине»: Лев Лещенко ушел на десятидневный карантин

Как отметил певец, в ближайшее время он не будет давать никаких интервью.

Певец Лев Лещенко в Instagram сообщил, что в течение десяти дней будет находиться на карантине. В ближайшее время интервью и съемки с его участием исключены.

«Прошу меня простить, если я не буду доступен для связи! Спасибо за понимание! Давайте все проведем это время в тишине, со своими близкими. Давайте пошлем наши мысли поддержки врачам, которые находятся на передовой». Лев Лещенко

Напомним, что несколько недель назад Лев Лещенко оказался в больнице в Коммунарке. Ему был поставлен диагноз: коронавирусная инфекция. Прошли даже слухи, что исполнитель, которому сейчас 78 лет, находится в крайне тяжелом состоянии. Правда, позже стало известно, что все не настолько печально. Причем врачи даже сами засомневались в диагнозе, который был изначально поставлен певцу. Он сдавал повторные тесты.

Позже многие хейтеры стали обвинять Лещенко, что он не соблюдал двухнедельный карантин после возвращения из Америки, где был на гастролях. Якобы он мог перезаражать других звезд эстрады, с которыми участвовал в съемках.