«Проснулись мои украинские корни»: Успенская на карантине приготовила борщ с пампушками

Как отметила певица, на самоизоляции она нарядилась как хохлушка.

Певица Любовь Успенская в Instagram рассказала, как она проводит время в своем загородном доме в период пандемии. Королева русского шансона посетовала, что на карантине волосы у нее почему-то растут намного быстрее, чем обычно. Как она сказала, еще неделька и коса будет до пояса.

Также исполнительница отметила, что ей не хватает движения. Она стала набирать лишний вес. Поправилась за последнее время сразу на четыре килограмма. При этом сказала, что ее бабушка была бы счастлива, потому что любила всегда полненьких.

«Во время голодовки полненькие были нарасхват. То ли на любовь, то ли на еду. Проснулись мои украинские корни на карантине. Сегодня варила борщ с пампушками и нарядилась как хохлушка». Любовь Успенская

Отметим, что Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Ее отец был директором киевской фабрики бытовой техники.

Напомним, что сейчас Успенская вынуждена коротать дни без своей любимой дочери. Татьяна Плаксина уехала в Америку, в пух и прах разругавшись с мамой.