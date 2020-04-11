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Максим Галкин устроил с детьми «шишечные бои» около дома

В какой-то момент шишка прилетела юмористу прямо в губу.

Максим Галкин устроил с детьми «шишечные бои» около дома
Галкин устроил с детьми "шишечные бои"/http://globallookpress.com/

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал запись, как он со своими детьми устраивает «шишечные бои». На кадрах можно увидеть близнецов звезды — Лизу и Гарри. «Полем боя» они выбрали территорию около замка.

Лиза и Гарри Галкины. Фото
Галкин устроил с детьми «шишечные бои». Фото: instagram.com/maxgalkinru/

«В разгаре у нас шишечные бои. Сейчас я тебя. Ну и что? Попали что ли. Нет ведь?» — говорит юморист и супруг примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

В какой-то момент шишка все-таки прилетает в юмориста от Лизы. «Прямо по губе», — пожаловался счастливый отец семейства.

Отметим, что непростые времена, связанные с пандемией коронавируса, семья Максима Галкина пережидает в своем замке в деревне Грязь. Звезды и их наследники самоизолировались от внешнего мира.

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