Максим Галкин устроил с детьми «шишечные бои» около дома

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал запись, как он со своими детьми устраивает «шишечные бои». На кадрах можно увидеть близнецов звезды — Лизу и Гарри. «Полем боя» они выбрали территорию около замка.

«В разгаре у нас шишечные бои. Сейчас я тебя. Ну и что? Попали что ли. Нет ведь?» — говорит юморист и супруг примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

В какой-то момент шишка все-таки прилетает в юмориста от Лизы. «Прямо по губе», — пожаловался счастливый отец семейства.

Отметим, что непростые времена, связанные с пандемией коронавируса, семья Максима Галкина пережидает в своем замке в деревне Грязь. Звезды и их наследники самоизолировались от внешнего мира.