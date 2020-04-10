СМИ: Борис Корчевников лечится дома от коронавируса

У популярного телеведущего Бориса Корчевникова обнаружен коронавирус. Об этом сообщает интернет-канал Baza, отмечая, что несколько дней назад мужчина приехал на съемки с болезненным видом, чем очень встревожил своих коллег.

Во время записи одной из программ ведущему позвонили и сообщили нешуточный диагноз. Признавшись во всем другим телевизионщикам, он уехал домой. Позже к нему приезжала скорая, но, вероятно, из-за отсутствия осложнений и удовлетворительного состояния звезду ТВ оставили на домашнем лечении. Стоит отметить, что речь идет только о результатах первого анализа. Сейчас ведущий ждет итогов второго.

Напомним, ранее Корчевников пережил страшный диагноз – доброкачественную опухоль головного мозга. Об этом тяжелом недуге мужчина тоже не хотел говорить и продолжал активно работать, пока здоровье позволяло. Похоже, что и сейчас он поставил карьеру выше здоровья, однако при нынешней ситуации мог заразить и еще кого-нибудь из коллег.

Добавим, что сейчас Борис ведет популярный проект «Судьба человека» на канале «Россия 1», а также является генеральным продюсером православного канала «Спас».