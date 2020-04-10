В Москве закроют еще больше предприятий и введут пропускной режим

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин издал дополнительный указ, связанный с противодействием распространению коронавируса. Документ касается следующей рабочей недели — с 13 по 19 числа.

В этот период будет приостановлена работа гораздо большего числа столичных предприятий, чем ранее. Конечно же, обязаны трудиться чиновники, медики, военные, транспортники, полицейские, производители продуктов питания и лекарств, а также средств индивидуальной защиты. Продовольственные магазины и аптеки тоже должны быть открыты. Но все работающие предприятия обязаны максимально сократить присутствие персонала на рабочих местах.

На неделю будут остановлены строительные и ремонтные работы, а также услуги каршеринга. Организации, предоставляющие медицинские услуги, тоже должны временно закрыться, если этот вид деятельности не является для них основным.

В своем видеообращении к горожанам Собянин отметил, что различные ограничения «заперли» на самоизоляции около 75% населения столицы, но еще около трех миллионов человек продолжает ездить на работу, в том числе и из области.

«Начиная с понедельника ситуация начала ухудшаться. Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Ничего хорошего такая динамика нам не сулит», — сказал мэр столицы.

Он отметил, что усиленные меры по ограничению работающих предприятий могут быть продлены, если ситуация не улучшится. Также в Москве будет поэтапно вводиться пропускной режим для поездок на работу и передвижений внутри районов.