Сергея Зверева обвинили в исчезновении мужчины в Москве

Стилиста Сергея Зверева обвинили в исчезновении мужчины из Москвы. В правоохранительные органы с заявлением обратилась мать молодого человека. Силовикам она рассказала, что наследника зовут Морис, уже достаточно долгое время ему и матери негде жить, из-за чего они вынуждены скитаться по хостелам. На днях юноша сел в троллейбус на Калужской площади, и с тех пор его след простыл.

На вопрос о версиях произошедшего, пострадавшая ответила – она уверена, что сына украл Сергей Зверев. Мотивом содеянного знаменитостью горожанка назвала охоту стилиста за ресурсами здоровья Мориса.

«Со слов матери, Морис на учете в психоневрологическом и наркодиспансере не состоит. Постоянного места жительства женщина и ее сын не имеют, проживают в различных хостелах. Телефона пропавший при себе не имел», — разъяснили агентству «Москва» в силовых органах.

Позже выяснилось, что Морис уже пропадал из зоны видимости матери. В 2014 году молодой человек уехал из Москвы в Калужскую область, чтобы поучаствовать в фестивале. Тогда его разыскивали волонтеры штаба «Лиза Алерт».