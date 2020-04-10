Названы самые популярные имена у новорожденных москвичей в 2020 году

Московские загсы назвали самые популярные имена, которые жители столицы дают детям в 2020 году. Как передает РИА Новости, среди мальчиков больше всего родилось Александров, Максимов, Михаилов и Артемов. Маленькие москвички же чаще всего называются Софьями, Мариями, Аннами, Алисами и Полинами.

Как обычно, работники загсов выделяют и редкие имена. Одни из них воспевают древние эпосы, другие, наоборот, что звучат современно, «по-западному». Так в столице России с начала года на свет появились Тристан, Ахиллес, Ной, Брайан, Алекс, Райан и Елисей-Косма, а среди девочек: Афина, Аксиния, Мальвина, Искра, Василиса и Весна. Не удивляйтесь, когда в детском садике или школе ваш малыш через несколько лет подружится с древнегреческой богиней или рыцарем короля Артура.

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Добавим, что в этому году папами успели стать рэперы ST и Джиган. Детей звезды назвали Эстель и Давид, соответственно.