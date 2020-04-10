«Саша тяжело переживал»: Друзь вернется за стол «Что? Где? Когда?» 12 апреля

12 апреля в эфире Первого канала выйдет новый выпуск легендарной передачи «Что? Где? Когда?», в котором зрители вновь увидят магистра интеллектуальной игры Александра Друзя за столом команды знатоков.

Как передает ТАСС со ссылкой пресс-служба телеканала, в очередной программе весенней серии против зрителей сыграет команда Виктора Сиднева, в составе которой будут Александр Друзь, Борис Левин, Инна Семенова, Леонид Тимофеев и Михаил Дюба.

Этого возвращения ждали долго. Напомним, год назад Друзь попал в эпицентр большого скандала. Тогда главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что известный интеллектуал предложил заранее раскрыть вопросы предстоящей игры, а полученный выигрыш поделить. Друзь отрицал эти обвинения, защищаясь тем, что оппонент первый предложил ему эту грязную схему.

Руководство Первого канала провело проверку и отстранило обоих мужчин от работы в их передачах. Позже Друзь извинился за этот скандал, но в «Что? Где? Когда?» ему не дали сразу вернуться. До конца 2019 года магистр был всего лишь зрителем. И вот теперь магистр снова в игре.

Капитан команды Виктор Сиднев отметил, что сам очень ждал, когда же Друзь сможет вернуться, и знает, насколько это было важно для самого знатока. Он отметил, что его коллега нервничает перед этой игрой, возвращение после такого перерыва, по его словам, будет непростым.

«Я очень надеюсь, что та неприятная история не отразится на игре, потому что Саша тяжело переживал ту ситуацию», — цитирует Сиднева «Газета.Ru».

Напомним, Александру Друзю 64 года, он является шестикратным обладателем «Хрустальной совы», а также «Бриллиантовой совы», живой легендой «Что? Где? Когда?»