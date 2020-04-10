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По-прежнему в коме: стало известно, сколько стоит содержание Бабкиной в больнице

Под наблюдением медиков 70-летняя артистка находится с 1 апреля.

По-прежнему в коме: стало известно, сколько стоит содержание Бабкиной в больнице
Певица Надежда Бабкина. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Журналисты выяснили, в какую сумму 70-летней Надежде Бабкиной и ее родственникам обходится содержание в больнице. Напомним, в медицинское учреждение артистка попала еще 1 апреля: певица сама приехала за помощью, а врачи, в свою очередь, поспешили госпитализировать любимицу публики. Сейчас состояние Бабкиной оценивается как стабильное, она по-прежнему находится в медикаментозной коме.

Корреспонденты «Комсомольской правды» узнали, что Бабкину расположили в частной клинике, которая на время была переквалифицирована под экстренные нужды. Сейчас в стенах этого учреждения принимают только пациентов, у которых подозревают коронавирус. Сутки пребывания здесь обходятся в среднем в 25 тысяч рублей – в эту стоимость входит размещение в палате повышенного комфорта. По прибытии родственники Бабкиной также заплатили около 300 тысяч рублей аванса. После выписки артистка может рассчитывать на перерасчет, исходя из полученных услуг.

Ранее пресс-атташе Бабкиной Александр Велор информировал, что подозрения на коронавирус у Надежды Георгиевны не подтвердились. Официальный представитель попросил молиться за здоровье певицы, а также пожелать ей как можно скорее покинуть больничные стены.

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