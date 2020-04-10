«С близкими она общается»: директор Макsим объяснила ее странное исчезновение

Директор певицы Макsим Маргарита Соколова высказалась по поводу исчезновения своей подопечной. Дело в том, что уже несколько месяцев звезда, которая ранее говорила, что на время покинет сцену из-за проблем со здоровьем, не выходила на связь. Ей пытались дозвониться журналисты, но все безрезультатно.
Как отметила Маргарита Соколова, Марина Максимова не обязана ни перед кем отчитываться, где она находится. У нее своя личная жизнь. Она добавила, что ранее уже говорила — никаких интервью исполнительница давать не будет. Также Максимова наотрез отказалась участвовать в каких-то съемках и ток-шоу.
Соколова добавила, что сейчас в жизни певицы только дом, занятия спортом. Она не приглашает домой даже своего личного тренера, потому что кругом гуляет коронавирус. Звезда на самоизоляции, сообщает «Комсомольская правда».
«Те, на кого она не берет трубки, только называют себя друзьями. С близкими она общается. В этом нет ничего странного — сейчас должны быть полная отключка от работы и каких-то обсуждений».