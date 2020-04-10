«С близкими она общается»: директор Макsим объяснила ее странное исчезновение

По словам Маргариты Соколовой, с ее подопечной все хорошо.

Директор певицы Макsим Маргарита Соколова высказалась по поводу исчезновения своей подопечной. Дело в том, что уже несколько месяцев звезда, которая ранее говорила, что на время покинет сцену из-за проблем со здоровьем, не выходила на связь. Ей пытались дозвониться журналисты, но все безрезультатно.

Как отметила Маргарита Соколова, Марина Максимова не обязана ни перед кем отчитываться, где она находится. У нее своя личная жизнь. Она добавила, что ранее уже говорила — никаких интервью исполнительница давать не будет. Также Максимова наотрез отказалась участвовать в каких-то съемках и ток-шоу.

больше по теме Певица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену Менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила нерадостную для ее фанатов новость.

Соколова добавила, что сейчас в жизни певицы только дом, занятия спортом. Она не приглашает домой даже своего личного тренера, потому что кругом гуляет коронавирус. Звезда на самоизоляции, сообщает «Комсомольская правда».