«Мы должны помогать!»: Евгения Медведева обратилась к спортсменам в связи с коронавирусом

Фигуристка отметила, что от пандемии пострадали уже тысячи людей.

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева в Instagram обратилась ко всем спортсменам. Она попросила помочь людям, которые пострадали в последние месяцы от коронавируса.

«Многие потеряли родных и близких. Я искренне переживаю за каждого в этот непростой момент. Особенно за старшее поколение. Мы — спортсмены, крепкие и сильные люди! Мы должны помогать!» Евгения Медведева

Медведева подчеркнула, что помощи она просит именно у спортсменов, а не у тех, кто сейчас из простых людей страдает финансово и морально.

Как отметила Евгения Медведева, сейчас пришло время объединиться. Она призвала всех спортсменов, у кого есть такая возможность помочь людям, которые пострадали от коронавируса.

Также фигуристка сказала добрые слова в адрес врачей, которые сейчас спасают человеческие жизни. Их она назвала героями. По ее словам, сейчас медикам нужна поддержка спортсменов, которых в свою очередь поддерживают миллионы болельщиков по всему миру.

Отметим, что количество больных по всему миру перевалило за отметку в полтора миллиона человек. В России на данный момент около двенадцати тысяч зараженных.