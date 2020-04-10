Прохор Шаляпин в период пандемии принес домой продукты ветерану войны

Певец Прохор Шаляпин не остался в стороне от Всероссийской акции «Память народа: во имя мира», которая приурочена к юбилею Победы. Подробностями он поделился в Instagram. Он доставил продукты 98-летнему пенсионеру Евсею Руднинскому. Этот пожилой человек во время войны был летчиком-штурманом бомбардировочной авиации. Принимал участие в Курской битве.

В конце апреля 1945 года Евсей Яковлевич совершал боевые вылеты на Берлин. Служил в ВВС до 1951 года.

Отметим, что сейчас из-за пандемии коронавируса пожилым людям старше 65 лет вообще не рекомендовано выходить из домов. Они находятся в группе риска.

Добавим, что Прохор Шаляпин несколько месяцев назад расстался с пианисткой из Киева Виталиной Цымбалюк-Романовской. Сейчас у него новая возлюбленная. Это некая миллионерша из Канады по имени Татьяна. Девушка, как говорят, полностью содержит музыканта.