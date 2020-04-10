«Люди мы или дрянь?»: Борис Гребенщиков призвал человечество объединиться из-за пандемии

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что в эти непростые дни человечество должно объединиться против пандемии коронавируса.

«От каждого из нас зависит одно — как мы ведем себя в это время: поможем мы друг другу в беде или будем под шумок красть друг у друга. Люди мы или дрянь? А важно сейчас только одно — помочь друг другу». Борис Гребенщиков

Как отметил музыкант, сейчас бесполезно и не нужно искать ответа на известный русский вопрос – кто виноват? Как он считает, никто и никогда об этом россиянам не расскажет. Сейчас, по его словам, надо всем вместе пережить непростые времена.

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Также Борис Гребенщиков отметил, что музыканты его коллектива тяжело переживают простой в творческой деятельности. Но они, как и все в стране, верят, что вскоре придут хорошие времена. Для музыкантов, как он заверил, главное играть и выступать перед публикой. Сам он сейчас он посвящает свободное время записи нового альбома, сообщает «АиФ».