Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов

По словам продюсера, из-за пандемии скоро звездам не на что будет жить.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что ведущие российские артисты никогда не платили налогов на свою концертную деятельность.

По его словам, средний доход ведущих артистов составляет 180 тысяч евро в месяц. Как считает Разин, из-за пандемии коронавируса, отрасль шоу-бизнеса понесет в ближайшие месяцы очень серьезные убытки.

При этом Разин заверил, что именно группа «Ласковый май» была последней, кто доказал факт уплаты налогов. С 1988 по 1993 год его коллектив, как заверил продюсер, заплатила свыше пяти с половиной миллионов долларов.

«Единственное скажу, как продюсер, что если эта ситуация с карантином продолжится еще полгода, то боюсь, что Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие будут продавать свои вещи с аукционов для коллекционеров, потому что жить им будет скоро не на что». Андрей Разин

Отметим, что каждый день больных коронавирусом в нашей стране становится все больше. В России на данный момент около двенадцати тысяч зараженных. Жителей попросили не покидать своих домов без особой необходимости и соблюдать режим самоизоляции.