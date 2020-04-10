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«Есть, конечно, разногласия»: Борткевич рассказал о браке с третьей женой, которая младше на 36 лет

Как отметил исполнитель, у них с супругой все-таки разное мировоззрение.

«Есть, конечно, разногласия»: Борткевич рассказал о браке с третьей женой, которая младше на 36 лет
Третья жена Борткевича младше его на 36 лет/Кадр из программы "Судьба человека"

Музыкант группы «Песняры» Леонид Борткевич в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей третьей жене — модели Татьяне Родянко.

Леонид Борткевич с семьей. Фото
Третья жена Борткевича младше него на 36 лет. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

Она на 36 лет младше него. У них есть совместный сын Кристиан. Ребенок появился на свет в 2005 году. Сейчас ему уже 15 лет.

«Танечка — моя последняя жена. Я надеюсь, во всяком случае, на это. Она прекрасный человек. Есть, конечно, разногласия. Все-таки 36 лет разница в возрасте между нами. У нас разное все же мировоззрение, но мы вместе».

Леонид Борткевич

Также он высказался о своем сыне от брака с гимнасткой, четырехкратной олимпийкой чемпионкой Ольгой Корбут, Ричарде.

«Он мои надежды, к сожалению, не оправдал. Ричард поехал в Таиланд и связался там с нехорошими ребятами. За это его посадили. У него прекрасный сынок. Уже в школу пошел. Семья живет в Санкт-Петербурге», — сказал певец.

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