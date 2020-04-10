«Она это сделала не из-за денег»: Борткевич объяснил, почему Корбут продала олимпийские медали

Музыкант группы «Песняры» Леонид Борткевич в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему его вторая супруга, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут, продала на аукционе свои олимпийски медали. За это она выручила 183 тысячи долларов.

«Она это сделала не из-за денег. Ерунда это все, что про нее пишут. У нее в Америке до сих пор несколько групп. Она зарабатывает по 500 долларов за час. У нее денег больше, чем у нас. Просто она увидела, что кто-то продал медали и тоже решила от них избавиться. Зачем им лежать без дела, когда можно продать». Леонид Борткевич

Как отметил певец, вокруг его супруги было много разных сплетен. К примеру, говорили, что она своровали продукты в магазине, а также начала пить.

«Она набрала продуктов в супермаркете, а потом поняла, что забыла дома кошелек. Побежала за ним. Все подумали, что своровала продукты. Просто кто-то захотел получить бабки за статью. Вот и написали про нее небылицу. Что касается пьянок. То бывало выпивала, конечно, но немного. У нее непростая судьба. В 1972 году тренер ее изнасиловал. Он готовил ее в свои жены», — сказал Борткевич.