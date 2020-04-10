«Она нашла себе другого мужика»: Леонид Борткевич объяснил, почему расстался с Ольгой Корбут

По словам исполнителя, он совершил ошибку, что вернулся из Америки на родину.

Музыкант группы «Песняры» Леонид Борткевич в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его брак со второй женой — четырехкратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ольгой Корбут. В этом союзе у них родился сын Ричард.

«Еще когда мы жили вместе с Корбут в СССР, у меня появился внебрачный сын. Девушка скрыла его рождение. Это была Ирочка из Москвы. Через несколько лет съездили к ней домой, и она представила мне сына. Он был очень сильно похож на меня. Его зовут, как и моего первого сына, Алексей. Я видел его после только один раз. Он холодно ко мне относится. Я в принципе также считаю, что не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал». Леонид Борткевич

Вскоре, как он отметил, Ольга Корбут получила большой контракт. Ей предложили тренировать детей в Америке.