«Она нашла себе другого мужика»: Леонид Борткевич объяснил, почему расстался с Ольгой Корбут

Музыкант группы «Песняры» Леонид Борткевич в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его брак со второй женой — четырехкратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ольгой Корбут. В этом союзе у них родился сын Ричард.
«Еще когда мы жили вместе с Корбут в СССР, у меня появился внебрачный сын. Девушка скрыла его рождение. Это была Ирочка из Москвы. Через несколько лет съездили к ней домой, и она представила мне сына. Он был очень сильно похож на меня. Его зовут, как и моего первого сына, Алексей. Я видел его после только один раз. Он холодно ко мне относится. Я в принципе также считаю, что не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал».
Вскоре, как он отметил, Ольга Корбут получила большой контракт. Ей предложили тренировать детей в Америке.
«Мы уехали вместе с ней в США. Я ушел из «Песняров». Я никогда не жалел, что покинул группу. В Америке писал книгу. Но потом лидер «Песняров» Владимир Мулявин позвал меня обратно. Я оставил Ольгу в Америке, что стало моей ошибкой. Я рассчитывал, что вернусь за ней. Но расстояние нас разлучило. Она нашла себе другого мужика. Развелись мы намного позже. Она решила выйти замуж за этого американца», — сказал Борткевич.