«Мы стали друзьями»: Борткевич прокомментировал слухи о своем романе с Пугачевой

По словам одного из лидеров группы «Песняры», их связывало только творчество.

Музыкант группы «Песняры» Леонид Борткевич в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» прокомментировал слухи о своем романе с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. В семидесятых годах они вместе гастролировали по стране.

«После французских Канн, где мы прославились на весь мир, начались заявки на наши концерты. Мы не выбирались с гастролей. Однажды поехали выступать с Пугачевой. У нее не было музыкантов, некоторые из них стали в какой-то момент невыездными. Мы ей аккомпанировали на концертах». Леонид Борткевич

По словам Борткевича, однажды он встретился с Пугачевой на ее репетиции в зале. Примадонна исполняла свой хит «Не отрекаются, любя». Затем звезда отправилась в гримерку.