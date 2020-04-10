«Мы стали друзьями»: Борткевич прокомментировал слухи о своем романе с Пугачевой

Музыкант группы «Песняры» Леонид Борткевич в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» прокомментировал слухи о своем романе с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. В семидесятых годах они вместе гастролировали по стране.
«После французских Канн, где мы прославились на весь мир, начались заявки на наши концерты. Мы не выбирались с гастролей. Однажды поехали выступать с Пугачевой. У нее не было музыкантов, некоторые из них стали в какой-то момент невыездными. Мы ей аккомпанировали на концертах».
По словам Борткевича, однажды он встретился с Пугачевой на ее репетиции в зале. Примадонна исполняла свой хит «Не отрекаются, любя». Затем звезда отправилась в гримерку.
«Я ее догнал. Спросил, зачем она так репетирует, когда даже публики нет в зале. Она показала на свое сердце и сказала: «Ты знаешь, дорогой. Если в сердце ничего нет, то успеха не видать. Публику надо чувствовать сердцем». Мы с ней после этого стали друзьями. Но хочу подчеркнуть, что только друзьями в творчестве», — заметил Борткевич.