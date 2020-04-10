«Положил гору денег на диван — мама заплакала»: Борткевич рассказал о заработках в «Песнярах»

Как отметил исполнитель, родные были в шоке от огромного количества заработанных им средств.

Музыкант группы «Песняры» Леонид Борткевич в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих заработках в музыкальном коллективе.

По его словам, они очень прилично получали во времена Советского Союза и могли ни в чем себе не отказывать. Также он вспомнил, как попал в легендарный белорусский коллектив.

«У нас был ансамбль свой с друзьями. Однажды наши песни услышал руководитель ВИА «Песняры» Владимир Мулявин. Он сказал, что хочет меня попробовать на солиста. И уже на следующий день мы вместе с ним репетировали замечательный хит группы «Александрина». Леонид Борткевич

По словам Борткевича, однажды они с музыкальной командой поехали в гастроли на Дальний Восток. Пробыли там примерно три месяца.