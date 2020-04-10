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«Положил гору денег на диван — мама заплакала»: Борткевич рассказал о заработках в «Песнярах»

Как отметил исполнитель, родные были в шоке от огромного количества заработанных им средств.

«Положил гору денег на диван — мама заплакала»: Борткевич рассказал о заработках в «Песнярах»
Борткевич раскрыл заработки в "Песнярах"/http://globallookpress.com/

Музыкант группы «Песняры» Леонид Борткевич в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих заработках в музыкальном коллективе.

По его словам, они очень прилично получали во времена Советского Союза и могли ни в чем себе не отказывать. Также он вспомнил, как попал в легендарный белорусский коллектив.

«У нас был ансамбль свой с друзьями. Однажды наши песни услышал руководитель ВИА «Песняры» Владимир Мулявин. Он сказал, что хочет меня попробовать на солиста. И уже на следующий день мы вместе с ним репетировали замечательный хит группы «Александрина».

Леонид Борткевич

По словам Борткевича, однажды они с музыкальной командой поехали в гастроли на Дальний Восток. Пробыли там примерно три месяца.

«Я заработал 4900 рублей – немыслимые для Союза деньги. Приехал домой. Разменял их по трешкам. Положил на диван огромную кучу. Через несколько часов моя мама пришла с работы. Увидела такую гору денег. У нее слезы, шок. Спросила, откуда столько. Не поверила, что их я заработал честным трудом. Пришлось вызывать Мулявина. Он сказал матери, что я заработал деньги без всякого обмана людей», — заметил Борткевич.

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Владимир МулявинГруппа "Песняры"Леонид БорткевичПрограмма "Судьба человека"
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