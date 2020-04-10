Васильев сообщил о смерти в Париже старейшей русской балерины, пережившей революцию

Историк моды Александр Васильев, у которого свой дом во Франции, в Instagram сообщил, что из жизни ушла старейшая русская балерина Ксения Триполитова. Женщина последние десятилетия жила в Париже. Васильев порой ее навещал.
По его словам, женщина, несмотря на солидный возраст, категорически отказывалась переезжать в дом престарелых. Она не хотела, чтобы ее последние дни прошли среди стариков.
Как отметил Васильев, в последние годы жизни у женщины начались проблемы со здоровьем. Стало угасать сознание. Причем еще три года назад женщина живо интересовалась искусством, литературой. Могла даже иногда выпить рюмочку.
«Только в 97 лет Ксения перестала водить машину. Мы как-то ехали в автомобиле по Парижу и нас остановили жандармы. Они потребовали у Ксении водительские права, а когда увидели, что сидевшая за рулем дама родилась в 1915 году, долго смотрели то на нее, то на машину, то на документы. Сказать им было нечего».