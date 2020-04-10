Ягудин на роликах исполнил программу «Зима», с которой в 2002 году обыграл Плющенко

Олимпийский чемпион 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин в Instagram разместил ролик, на котором на роликовых коньках у себя во дворе исполнил программу «Зима».
Именно с ней в 2002 году он обыграл на той Олимпиаде Евгения Плющенко, своего давнего соперника. Ягудин отметил, что находится на самоизоляции уже почти две недели.
«Сегодня не без ошибок, по сравнению с 2002 годом. Да и лет мне уже за 40. Но с моими тренерами Татьяной Тарасовой и Николаем Морозовым море по колено! Они довольны прокатом остались. Теперь ждем ваших оценок».
Отметим, что Евгений Плющенко стал олимпийским чемпионом спустя четыре года после победы Ягудина. Он выиграл на Играх в итальянском Турине. В 2010 году Плющенко стал вторым в личном первенстве в канадском Ванкувере, а вот в 2014 он стал еще раз олимпийским чемпионом в командных соревнованиях в Сочи. Отношения Плющенко и Ягудина далеки от идеала. Оба не раз высказывались в негативном ключе друг о друге в СМИ.