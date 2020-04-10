Ягудин на роликах исполнил программу «Зима», с которой в 2002 году обыграл Плющенко

Фигурист уже почти две недели находится на самоизоляции.

Олимпийский чемпион 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин в Instagram разместил ролик, на котором на роликовых коньках у себя во дворе исполнил программу «Зима».

Именно с ней в 2002 году он обыграл на той Олимпиаде Евгения Плющенко, своего давнего соперника. Ягудин отметил, что находится на самоизоляции уже почти две недели.

«Сегодня не без ошибок, по сравнению с 2002 годом. Да и лет мне уже за 40. Но с моими тренерами Татьяной Тарасовой и Николаем Морозовым море по колено! Они довольны прокатом остались. Теперь ждем ваших оценок». Алексей Ягудин

Отметим, что Евгений Плющенко стал олимпийским чемпионом спустя четыре года после победы Ягудина. Он выиграл на Играх в итальянском Турине. В 2010 году Плющенко стал вторым в личном первенстве в канадском Ванкувере, а вот в 2014 он стал еще раз олимпийским чемпионом в командных соревнованиях в Сочи. Отношения Плющенко и Ягудина далеки от идеала. Оба не раз высказывались в негативном ключе друг о друге в СМИ.