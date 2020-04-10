«Не стали рисковать»: Малкин объяснил, почему не улетел с семьей из США в Россию

Хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во время общения в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки объяснил, почему перед пандемией коронавируса не вернулся в Россию, в отличие от некоторых других игроков, которые выступают в Америке.

«Не стали рисковать и этим заниматься с перелетами и аэропортами: у нас семья, ребенок только руку сломал». Евгений Малкин

По словам хоккеиста, у него дом в Америке. Ему на данный момент комфортнее находиться там. При этом он заметил, что в Майами, где он находится, люди спокойно гуляют на улице. Ситуация не такая сложная, как в Нью-Йорке. При этом все американцы ведут себя корректно и соблюдают дистанцию.

Как отметил хоккеист, сейчас в Майами около пяти тысяч зараженных. Это не очень большой показатель. Сам он и его семья сдали на всякий случай тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат.

В то же время игрок запасся продуктами и водой, потому что, как он отметил, никто не знает, что будет в Майами через несколько недель. Сам он старается не паниковать, надеясь на свое богатырское здоровье.