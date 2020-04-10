«Трупы складывают друг на друга»: Евгений Малкин в шоке от того, что творится в Нью-Йорке

Хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки, что находится в шоке от происходящего в Нью-Йорке.

«Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга — это уже не смешно, это кошмар, большая трагедия». Евгений Малкин

Как отметил известный российский хоккеист, он верит, что все человечество с высоко поднятой головой выйдет из этой передряги. Коронавирус, как он считает, явно дал всем ответ на вопрос, что наша планета загрязнена.

При этом он похвалил китайцев, которые достаточно быстро справились с коронавирусом и относительно легко вышли из переделки. Это, как он думает, показатель того, что их медицина на высоком уровне. А вот в Италии, считает Малкин, поздно ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Добавим, что Америка сейчас действительно оказалась в эпицентре трагедии. В Нью-Йорке очень большая плотность населения, отсюда огромное количество случаев заражения. В сутки в США от коронавируса умирает в последнее время около двух тысяч человек.