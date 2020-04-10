«Это Божья кара за ее жизнь, поступки и грехи»: Резник высказался о скандале в семье Успенской

Поэт-песенник Илья Резник высказался о скандале в семье «королевы русского шансона» Любови Успенской. Несколько месяцев назад интервью ее дочери Татьяны Плаксиной на телевидении произвело эффект разорвавшейся бомбы. Напомним, что наследница обвинила звезду в истязаниях и унижении собственного достоинства.

«Меня не интересует эта семья. Это Божья кара за ее жизнь, ее поступки и грехи. Пришло время раскаивания и вымаливания прощения у Господа Бога. Для всех на земле». Илья Резник

Как отметил поэт-песенник, сейчас он желает только одного – чтобы Бог позволил ему еще немного пожить. Не так давно, 4 апреля, ему исполнилось 82 года. По его словам, ему еще надо много написать, поэтому он хочет еще пожить.

Сейчас, как и многие звезды, Илья Резник находится на самоизоляции. По телевидению он смотрит новости о коронавирусе. Обожает телеканал «Спас», сообщает «Собеседник».

Отметим, что сейчас дочь Любови Успенской находится в США. С матерью отношений она не поддерживает. При этом недавно по телевидению был сюжет, в котором показали, как девушка ползает на карачках по американским улицам. Ее соседи считают, что она употребляет наркотики. Впрочем, по одной из версий она всего лишь занималась в тот момент йогой.