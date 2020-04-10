Иван Макаревич назвал Егора Крида «конфетным тупнем» за съемки в кино

Сын лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича Иван раскритиковал картину «(Не) идеальный мужчина», где одну из главных ролей сыграл рэпер Егор Крид. Отметим, что лента показывалась в кинотеатрах в январе 2020 года и собрала неплохую кассу. Некоторые зрители остались в полном восторге от игры актеров, правда, как это всегда бывает, были и недовольные.

Сейчас Иван Макаревич, как и многие россияне, сидит на карантине. У него появилось куда больше времени, чтобы познакомиться с новинками кинематографа.

Как отметил Иван Макаревич, данная картина наглядный учебник, как не нужно делать кино. Он считает, это просто какой-то стыд. По словам Ивана Макаревича, у него на полке сразу несколько убогих фильмов. Данная картина подвинула все остальные, сообщает «СтарХит».