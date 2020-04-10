«Рыдал два часа»: Егор Крид вспомнил болезненное расставание с Нюшей

Как отметил музыкант, в свое время он очень сильно ревновал исполнительницу.

Музыкант Егор Крид во время общения с поклонниками в прямом эфире Instagram вспомнил свое болезненное расставание с певицей Нюшей. Как известно, недавно звезды выпустили совместную песню под названием Mr. & Mrs. Smith. Эта композиция рассказывает о том, как влюбленные спустя годы видят свои отношения.

По словам Егора Крида, он очень сильно ревновал Нюшу, когда они были вместе. К примеру, однажды ему не понравилось, как она разговаривает с обычным официантом. Сейчас, по словам Крида, все это вспоминается со смехом, но тогда ему было вовсе не смешно. Рэпер также отметил, что Нюша из-за постоянных разъездов уделяла ему мало времени, что приводило его в состояние гнева.

«Я помню, как после нашего расставания я поехал к друзьям, рыдал часа два. Я сквозь слезы записывал песню «Берегу». Егор Крид

Между тем сама Нюша отметила, что сейчас они уже спокойно общаются с Кридом. Былые обиды и недопонимания остались в прошлом. По ее словам, практически у всех людей в этой жизни бывает неудачный любовный опыт. Главное делать в этой жизни правильные выводы и двигаться дальше с высоко поднятой головой.