«Спасибо зоозащитникам за это»: Гуфа привели в полицию после скандала с собаками

Ранее музыкант уверял, что претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет.

Рэпер Гуф оказался в отделении полиции после скандала с собаками. Напомним, неделю назад исполнитель вышел на прогулку со своим любимцем – немецкой овчаркой. В какой-то момент навстречу музыканту выбежали две соседские собаки. Не разобравшись, Долматов натравил на чужих питомцев своего любимца, а пока животные дрались, снимал все происходящее на видео и транслировал в Instagram, смеясь.

Уже утром на запись обратили внимание зоозащитники. Они написали около тысячи заявлений в полицию с требованием привлечь Долматова к ответственности. Первой вступилась за брата сестра музыканта, Ольга. Она проведала пострадавшего лабрадора, а затем заверила всех, что претензий со стороны хозяев к Гуфу нет. Позже попросила пощадить бывшего мужа и Айза Анохина.

Судя по всему, многочисленные увещевания Гуфу не помогли. В четверг, 9 апреля, он обнародовал снимок, на котором сидит рядом с сотрудником правопорядка в его кабинете, пока тот заполняет необходимые бумаги.

«Спасибо зоозащитникам за это», — написал он.

Жалеть музыканта подписчики, впрочем, не торопятся. Они заявили, что Долматов заслужил наказание, а значит, возмездие свершилось. «Ну так зачем выкладывать подобные ролики?», «Ты на что вообще рассчитывал?», «Как маленький, будто не знал, что этим закончится», — пишут они.