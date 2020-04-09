«Она сильный человек»: Лещенко верит в скорое выздоровление Бабкиной

Недавно переболевший пневмонией 78-летний Лев Лещенко верит в счастливое выздоровление Надежды Бабкиной. Напомним, руководитель ансамбля «Русская песня» оказалась в больнице еще в начале апреля, однако журналисты узнали о госпитализации певицы только во вторник, 7 апреля. В тот же вечер исполнительницу перевели в реанимацию. В народе сразу прошел слух, что Бабкина могла заразиться коронавирусом от Льва Лещенко, который не так давно вернулся из Америки после гастролей.

Сам Лев Валерьянович этот факт опроверг. Он рассказал, что не виделся с Бабкиной уже целых три месяца. Сейчас Лещенко, как и многие родственники Надежды, искренне переживает за здоровье своей коллеги по сцене и мечтает скорее с ней поговорить. Артист уверен: раз уж его не вполне молодой организм смог справиться с заражением, то Бабкиной это сделать будет еще проще — ведь она младше на 8 лет.

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«Она молодец, сильный человек. Я молю бога, чтобы у нее все было хорошо. Как только выйдет на связь, хочу ей позвонить и сказать самые добрые слова. Когда она выйдет из этого состояния, я подпрыгну даже выше, чем тогда, когда врачи принесли мне собственный третий анализ с отрицательным результатом», — передает его слова «Московский комсомолец».