Бывших не бывает: Петросян пообещал оценить новое шоу Степаненко

Друг юмориста Евгения Петросяна писатель-сатирик Георгий Териков заявил, что его звездный товарищ пообещал внимательно смотреть новое шоу своей бывшей жены Елены Степаненко «Еще не вечер».

«Женя вчера звонил, сказал: «У Лены выходит новое шоу, надо посмотреть». Георгий Териков

Как отметил Георгий Териков, он в курсе, что у бывшей жены Петросяна появился поклонник, который моложе ее. Со Степаненко он дружит почти сорок лет. Когда-то даже писал для нее номера. Териков заметил, что она просто прекрасный человек. Он искренне верит, что она в ближайшее время обустроит свою личную жизнь.

Сам Георгий Териков, как и вся страна, сидит дома на самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса. Он привел в порядок свои архивы, разобрался со многими домашними делами. Кстати, в этом ноябре Терикову исполнится уже 90 лет. О находится в прекрасной форме. Собирается на полную катушку отпраздновать юбилей, на который соберет всех своих друзей, сообщает «Комсомольская правда».