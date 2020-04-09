Надежду Бабкину изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс

Певицу Надежду Бабкину, которая находится на ИВЛ и в состоянии искусственной комы, изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс. Об этом сообщил ее пресс-атташе Александр Велор.

Как отметил сотрудник, работающий на Бабкину, ей уже сделали несколько тестов на коронавирус. Страшный диагноз не подтвержден, однако у нее пневмония. Никто из родных или знакомых, естественно, не может к ней попасть. Врачи сказали, что это нормальные меры предосторожности в данном случае.

Как отметил пресс-атташе, в начале апреля, когда Бабкину только привезли в больницу, она чувствовала себя нормально. Об этом свидетельствует и переписка. «Казачка Надя» общалась со своими поклонниками, отвечая в соцсетях под их сообщениями. А вот несколько дней назад ее состояние стало ухудшаться.

Как отметил Александр Велор, у Надежды Бабкиной давно были проблемы со здоровьем. Снижен иммунитет. Звезда и раньше обращалась за помощью к врачам, сообщает портал wday.ru.