Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой

Марина Кравец многим знакома по шоу Comedy Club. Она является единственной девушкой, которая принимает участие в юмористической передаче. Также она вела такие проекты, как «Замуж за Бузову» и «План Б». А вот о своей личной жизни актриса говорит крайне редко. Но в феврале этого года она не смогла скрыть свою беременность. Последние месяцы телеведущая редко появлялась на публике.

А 9 апреля Марина с радостью сообщила, что впервые стала мамой. В соцсети она опубликовала фото из роддома. В кадре актриса позирует в палате в розовом пеньюаре. При этом в руках она держит миниатюрные розовые носочки с рисунком кролика. Как и мечтали многие поклонники, у звезды родилась девочка. Но пока она предпочла не показывать малышку.

«Ну что, друзья. Здравствуй, наше маленькое большое счастье! Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил все за нас. Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на всякий случай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперед, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще все необходимое выдают на месте! В общем, выезжали налегке. «Время-то еще будет!» — думали мы. В итоге мы стали родителями чудесной девочки. Все здоровы и счастливы. Чувствуем себя отлично, узнаем друг друга. Вообще, то, что произошло и, главное, как — это просто фантастика», — рассказала новоиспеченная мама.

Поклонники принялись поздравлять Кравец и ее мужа Аркадия Водахова. Коллеги тоже были безмерно рады за девушку.

«Ура! Здоровья», — пожелал Демис Карибидис.

«Мариночка, солнышко, поздравляю! Вот оно — счастье. Будьте все здоровы!» — присоединилась певица Валерия.

«Боже! Родные! Какое неимоверное счастье пришло в вашу жизнь! Поздравляем! И любим вас очень! Будьте здоровы!» — добавила Кристина Асмус. Многие другие звезды также оставили свои теплые пожелания в комментариях.