Внучка Сергея Лемоха вернулась жить к своей прабабушке

Шестилетняя внучка лидера группы «Кармен» Сергея Лемоха, Марина, покинула стены реабилитационного центра «Согласие», где она в последнее время находилась.

Напомним, что в октябре прошлого года 80-летняя прабабушка девочки Талина Ивановна отдала ее в центр. Пожилой женщине было уже не под силу справиться с ребенком. Мать Марины Людмила страдает алкогольной зависимостью. За своей дочкой она не присматривала и вообще забыла про ее существование. Знаменитый дед Сергей Лемох вычеркнул внучку из своей жизни.

«У нас Марина больше не числится. Ребенка несколько месяцев назад забрали. Насколько знаем, прабабушка вернула малышку домой», — говорят в центре.

Напомним, что Людмилу хотели лишить родительских прав даже соседи. Сама женщина утверждала, что корыстные цели преследуют две ее сестры Елена и Евгения. Они якобы хотят оформить на ребенка опекунство и получать деньги от государства, сообщает «СтарХит».

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Отметим, что Сергей Лемох стал очень популярен в России в середине девяностых годов прошлого века. Песни его музыкальной команды «Кармэн» гремели из всех магнитофонов страны. С годами популярность группы стала падать. Сейчас Лемох в большинстве случаев выступает в небольших клубах и на закрытых площадках.